РИАМО - 11 сен. В столице завершился фестиваль современной уличной культуры «Ритм моего города», за время его проведения на главной сцене выступили более 120 артистов и 50 диджеев, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«На мероприятиях «Ритма моего города» побывали 200 тысяч гостей: они посмотрели 20 спектаклей и перформансов (шесть из них были поставлены специально для фестиваля) и более 20 танцевальных шоукейсов, посетили более 100 лекций, public-talks и мастер-классов», – отмечается в сообщении.

В рамках «Ритма моего города» прошли премьеры перформансов Алексея Чернова, Юрия Квятковского и «Фристал-Мастерской», а также конкурс рэп-артистов, заявки на участие в котором подали более 700 артистов.

Изюминкой фестиваля стал чемпионат России по диджеингу – отборочный тур чемпионата мира DMC DJ World – DMC DJ World Russian Finals.

Также прошли встречи с блогерами, а также граффити-джемы, участие в которых приняли 48 уличных художников. Не обошлось и без спортивной программы, также посвященной уличной культуре. Гости фестиваля смогли поучаствовать в открытых тренировках и соревнования по самым популярным уличным видам спорта, от самокатного спорта до панна-футбола, а также встретиться с чемпионами по BMX, скейтбордингу и стритболу. Состоялись дни воркаута и паркура.

Кроме того, в рамках масштабного фестиваля провели fashion-показ, на котором свои образы представили восемь молодых дизайнеров одежды, и модные мастер-классы. Также взрослые и дети осваивали самые модные танцевальные направления: hip hop, breaking, popping, house dance.

Среди исполнителей, принявших участие в фестивале уличного искусства, оказались популярнейшие звезды отечественной хип-хоп сцены – Noise MC, Батишта, Смоки Мо, Лигалайз, Дабац и Slim. А завершился фестиваль концертом легенды хип-хопа, американского рэпера и шоумена Xzibit’а.