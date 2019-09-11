РИАМО - 11 сен. На востоке Москвы задержали разнорабочего ЖК «Преображение», нетрезвый мужчина напал с ножом на охранника, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Преступление было совершено по адресу: Тюменский проезд, владение 3, строение 9.

«Прибывшими на место сотрудниками ОУР ОМВД задержан мужчина 1992 года рождения, который, находясь в нетрезвом виде, во время конфликта нанес ножом охраннику 1963 года рождения удары в грудь и живот», – сказал собеседник агентства.

Пострадавшего доставили в больницу с проникающим колото-резаным ранением груди и повреждениями внутренних органов.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».