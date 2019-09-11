РИАМО – 11 сен. В одном из фитнес-клубов Москвы неизвестный украл у посетителя часы Rolex за 900 тысяч рублей, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Преступление было совершено в здании на улице Сергея Макеева. Мужчина 1981 года рождения оставил дорогой аксессуар в шкафчике и ушел тренироваться. Шкафчик остался незакрытым.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере», – сказал собеседник агентства.

Злоумышленника разыскивает полиция.