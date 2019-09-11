РИАМО – 11 сен. В одном из фитнес-клубов Москвы неизвестный украл у посетителя часы Rolex за 900 тысяч рублей, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
Преступление было совершено в здании на улице Сергея Макеева. Мужчина 1981 года рождения оставил дорогой аксессуар в шкафчике и ушел тренироваться. Шкафчик остался незакрытым.
«Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере», – сказал собеседник агентства.
Злоумышленника разыскивает полиция.
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