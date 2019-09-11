РИАМО – 11 сен. В Московской областной думе 12 сентября откроется осенняя сессия, начало мероприятия намечено на 11:00, кроме того, глава Мособлизбиркома поделится итогами прошедших выборов, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Среди вопросов, внесенных в повестку: о проекте закона Московской области «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Московской области на 2020 год в целях установления социальной доплаты к пенсии»; о внесении изменения в закон Московской области «Об организации и деятельности розничных рынков на территории Московской области»; о внесении изменения в закон Московской области «О некоторых вопросах организации социального обслуживания в Московской области» и другие», – отмечается в сообщении.

Также глава Мособлизбиркома Илья Березкин выступит на заседании. Он расскажет об итогах прошедших выборов в регионе.