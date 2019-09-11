РИАМО – 11 сен. Сотрудники «Мособлгаза» проверили более 1,3 тысячи километров газопроводов Подмосковья перед наступлением холодов, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей и безаварийной эксплуатации газового хозяйства Московской области «Мособлгаз» завершил комплекс мероприятий, направленных на подготовку к осенне-зимнему периоду.

«К началу осенне-зимнего периода наши специалисты провели все необходимые планово-профилактические и ремонтные работы. Это позволит обеспечить прохождение периода максимальных нагрузок без технологических сбоев на газовых сетях», – заявил глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

Проведены работы по диагностированию газопроводов общей протяженностью более 1344 километров, осмотрены 675 отключающих устройств, 144 газорегуляторных пунктов, семь газораспределительных станций.

Помимо проводимых предприятием мероприятий, снизить возможность аварии и избежать трагедии позволит своевременное обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также знание правил обращения с газом.

Кроме того, абонентам необходимо своевременно проходить техническое обслуживание газового оборудования.