РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 11 сен. В микрорайоне Западный подмосковного Домодедова в 2020 году возведут новый детский сад на 190 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Выдано разрешение на строительство дошкольного образовательного учреждения на 190 мест на улице Дружбы. Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2020 году», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Новый детский сад планируется сделать трехэтажным. В нем кроме игровых и спальных комнат предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, помещения для занятий творчеством, медицинский и методический кабинеты. На прилегающей территории построят спортивные и игровые площадки, установят теневые навесы. Также запланированы работы по комплексному благоустройству территории.

Строительство детского сада проходит в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».