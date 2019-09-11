РИАМО – 11 сен. В Москве торцы платформ ряда станций, которые войдут в маршрут МЦД-2, покрасят в цвет фуксии, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

Изменения произойдут накануне запуска движения на маршруте. Цвет фуксии выбран в качестве основного цвета МЦД-2.

«Он визуально выделит платформы станций маршрута диаметра, который соединит Нахабино и Подольск. При подготовке к запуску движения на МЦД на этих станциях проводятся работы по благоустройству исходя из единых требований к комфорту и безопасности инфраструктуры», – отмечается в сообщении.

На остановочных пунктах ремонтируют кассы, устанавливают погодные модули, светящиеся полосы безопасности, строят удобные сходы, обновляют все элементы навигации. На прилегающей территории обустраивают перехватывающие парковки.

Цвет фуксии также будет использован в оформлении элементов навигации.

Маршруты диаметра Нахабино – Подольск обозначат цветом фуксии на схемах метро. Соответствующий диаметру цвет будет использован на указателях, которые помогут пассажирам найти места пересадки на МЦД.

Запуск первых диаметров запланирован на ноябрь 2019 года. МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск – это 132 километра пути и 66 станций. С 27 из них можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

Московские центральные диаметры являются совместным проектом Минтранса России, правительства Московской области, правительства Москвы и РЖД.