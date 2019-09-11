РИАМО – 11 сен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал выступление популярного журналиста и блогера Юрия Дудя на вручении премии «Человек года» журнала GQ, сообщает Федеральное агентство новостей.

В ходе выступления Дудь призвал людей не молчать при виде несправедливости и коррупции в России. Он также заметил, что молчание уже перестало быть спасительным оберегом.

«Мы с должным уважением относимся ко всем мнениям, в том числе и к этому. Но мы не склонны преувеличивать те или иные светские мероприятия. И тем более не склонны к тому, чтобы проецировать некоторые высказывания, сделанные на таких светских мероприятиях, на общее настроение в стране», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что проецирование чьего-либо мнения на общее настроение в России ошибочно. Кроме того, Песков отметил, что в Кремле стараются фиксировать разные точки зрения и принимать их во внимание.

«Поверьте мне, у тех точек зрения, которые высказывали очень талантливые, добившиеся успеха в своей области (люди - ред.), есть очень много состоявшихся оппонентов, которые не менее аргументированно могут разбить эти тезисы», — заключил Песков.