РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 сен. В подмосковном Красногорске стартовала традиционная спартакиада школьников, в среду в легкоатлетическом кроссе посоревновались около 600 школьников, сообщил начальник отдела спортивно-массовой работы комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Андрей Веревкин.

«Сегодня (11 сентября – ред.) мы проводим легкоатлетический кросс в рамках спартакиады учащихся. Участие принимают порядка 600 школьников», – сказал Веревкин.

Он добавил, что спартакиаду проводят в Красногорске в 52-й раз. Участие в ней принимают все школы округа, включая некоторые частные образовательные учреждения. Школы разбили по подгруппам в зависимости от количества обучающихся детей – свыше одной тысячи, свыше 600 человек и менее 600 человек. В каждой подгруппе в среднем по 11 команд.

Как правило, в команды входят старшеклассники, но некоторые школы привлекают к участию и ребят из 5-6 классов, команды формируют учителя физкультуры.

«Соревнования в рамках спартакиады будут проходить в течение всего учебного года, итоги подведем в мае 2020 года. Кроме легкоатлетического кросса, включены такие виды спорта, как мини-футбол, настольный теннис, баскетбол, волейбол, лыжные гонки, бадминтон, плавание и шахматы», – заключил Веревкин.