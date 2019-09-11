РИАМО – 11 сен. Дистанционной занятости в России необходимо регулирование в рамках трудового законодательства, для этого стоит искать гибкие формы рабочего времени, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Ну вот у нас есть классика, так сказать, трудового законодательства. Что это такое – трудовой договор, продолжительность рабочего дня – 8 часов, допустим, о которых вы говорите, соответственно трудовое время, дисциплинарная ответственность и целый ряд других явлений, включая место рабочее. Но в мире все изменилось – значительная часть людей работает просто дома», – сказал Медведев в программе «Диалог» в эфире телеканала «Россия 24».

Глава российского правительства подчеркнул, что в настоящее время в стране есть целая когорта людей, которые именуют себя фрилансерами.

«И их количество с каждым годом увеличивается, растет. Причем это не люди, которые там перебиваются с хлеба на воду, это очень часто люди, которые зарабатывают вполне приличные деньги. Но они никак не связаны с правилами внутреннего распорядка, необходимости в 9 часов приходить, например, а в 6 часов уходить, отлучаться с работы только с разрешения начальника и так далее», – разъяснил премьер-министр страны.

По его мнению, дистанционную занятость также нужно регулировать в рамках трудового законодательства.

«И в будущем, очевидно, с учетом цифровизации, появления большого количества роботов вот такого рода занятость будет все больше и больше распространяться», – пояснил Медведев.

Однако он считает, «что не все будет дистанционным, нельзя доводить до абсурда и эту модель».