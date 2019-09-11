РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 сен. В двух домах в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 12 сентября временно отключат горячую воду из-за ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«12 сентября в микрорайоне Климовск Подольска управление теплоснабжением МУП «СЕЗ» планирует ремонтные работы на теплотрассе. На время их выполнения, с 9:00 до 17:00, горячая вода в дома по адресам: улица Железнодорожная, дом №5 и улица Ленина, дом №27 подаваться не будет», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.