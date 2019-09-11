РИАМО - 11 сен. В рамках состязания на фестивале «Круг света» виджеи со всего мира создадут уникальные световые образы, в 2019 году свои заявки на участие подали художники из 35 стран мира, сообщила журналистам в среду куратор Международного конкурса «Арт Вижн» Татьяна Попова.

«С 2012 года проводится наш конкурс в рамках фестиваля. Это возможность для всех начинающих художников заявить о себе. <...>. В этом году у нас было 129 заявок из 35 стран. Добавились такие страны, как Марокко, Тунис и Черногория», - сказала Попова.

Она также добавила, что в состязании принимают участие художники со всей России. Таким образом, можно будет увидеть работы художников из Южно-Сахалинска, Екатеринбурга и других регионов страны.

Конкурс пройдет на трех площадках столицы: Театральной площади, в Музее Победы и концертном зале Arbat Hall.

В столице с 20 по 24 сентября пройдет IX Московский международный фестиваль «Круг света». В этом году фестиваль будет организован на девяти площадках.