РИАМО - 11 сен. Северный фасад Политехнического музея был выбран для размещения проекций в рамках фестиваля «Круг света», проекции расскажут об истории музея и его будущем, открытие музея после реконструкции планируется в ноябре 2020 года, сообщил журналистам в среду заместитель генерального директора по маркетингу Политехнического музея Иван Ершов.

«Несколько дней назад были открыты фасады Политехнического музея и Политехнический парк. Теперь это часть городского пространства. <...>. Северный фасад здания, который выходит на Лубянскую площадь, был выбран для проекции. У нас будет две темы: первая будет связана с историей Политехнического музея, а второй ролик будет рассказывать о его будущем», - сказал Ершов.

Он также добавил, что открытие музея после реконструкции планируется в ноябре 2020 года.

Реставрацией Политехнического музея занимается АО «Политехстрой», проект воссоздается по историко-архивным фотографиям и обмерным чертежам.

В столице с 20 по 24 сентября пройдет IX Московский международный фестиваль «Круг света». В этом году фестиваль будет организован на девяти площадках.