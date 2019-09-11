РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 11 сен. Писательница Татьяна Гармаш-Роффе на встрече с читателями в библиотеке Дзержинского представила свои произведения и рассказала, с чего началось ее творчество, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

10 сентября в Центральной городской библиотеке Дзержинского прошла встреча с признанным мастером детективного жанра – Татьяной Гармаш-Роффе.

«На встрече писательница представила свои произведения, рассказала читателям, с чего начиналось ее творчество, и кто был первым читателем и критиком. Участники встречи задали много интересных вопросов, в том числе, чем отличаются жители Франции и России, почему она пишет именно детективы. Конечно же, всем было интересно узнать, пользуется ли популярностью наша соотечественница во Франции», – говорится в сообщении.

Каждый роман писательницы наполнен интригующим сюжетом, ее персонажи – не картонные злодеи или кристально чистые герои, каждый образ прописан ею с тщательностью и глубоким знанием психологии. Уже много лет Татьяна Гармаш-Роффе держит читателей в напряжении от первой до последней страницы.

Писательница работает в жанре психологического детектива. Свои первые произведения выпускала под псевдонимом Татьяна Светлова. Первая ее книга вышла в 1999 году под названием «Тайна моего отражения».