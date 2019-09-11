РИАМО – 11 сен. С начала 2019 года в Подмосковье трудоустроилось 45,3 тысячи человек, в банке вакансий заявлено 47 тысяч мест для начала и продолжения карьеры, из них 68,8% – по рабочим профессиям, 99,4% – с оплатой труда выше прожиточного минимума, установленного в регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Всего с начала года в центры занятости населения Московской области было подано 219,3 тысячи заявлений граждан о предоставлении государственных услуг в сфере занятости. Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 69,7 тысячи граждан, за информацией о положении на рынке труда – 82,4 тысячи заявлений», – сказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Регион сохраняет устойчивую позицию среди наиболее благополучных в сфере занятости субъектов РФ.

Уровень регистрируемой безработицы в Подмосковье составил 0,53% к численности экономически активного населения. В целом по России этот показатель равен 1%, по Центральному федеральному округу – 0,6%.