РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 сен. Выставку военной техники откроют для жителей Балашихи на Заречной улице во время празднования Дня города, 14 сентября, спецтехнику представят Росгвардия и войска противовоздушной обороны, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Для жителей Балашихи ко Дню города подготовили масштабную праздничную программу. В разных микрорайонах будут проходить концерты, работать тематические площадки.

«По традиции в мероприятиях примут участие и воинские объединения, которые находятся в городском округе. На улице Заречная, где мы создаем новое парковое пространство, будет работать выставка военной техники. Около 10 единиц представит Росгвардия, также свою технику выставят войска противовоздушной обороны», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что помимо военных свою спецтехнику на выставке представят спасатели.

Также на Заречной улице балашихинские байкеры покажут мотоциклы. Перед этим они проедут колонной из микрорайона Железнодорожный.