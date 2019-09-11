РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 11 сен. В подмосковном Дзержинском на участке улицы Энергетиков уложили свыше 12 тысяч квадратных метров нового асфальта, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Проводила работы фирма «СК Голд», выигравшая аукцион на ремонт дорожного покрытия в Дзержинском. Подрядная организация первым сделала участок улицы Энергетиков от съезда со МКАДа до агрофирмы «Нива» длиной 1,6 километра, где было уложено 12,4 тысячи квадратных метров асфальта и 541 бортовой камень», – говорится в сообщении.

Затем на улице Лермонтова покрыли асфальтом участок длиной 387 метров и площадью 3720 квадратных метров. Предварительно здесь уложили 370 бортовых камней. Далее восстановили участок длиной 880 метров и площадью 6754 квадратных метра на Спортивной улице.

«Завершилась череда ремонтов на улице Садовая, а именно на участке у Денисьевского проезда протяженностью 1,3 тысячи метров и площадью 8,5 тысячи квадратных метров. На этой дороге укладка бортовых камней не планировалась», – отмечается в материале.

В настоящее время ремонт асфальтового покрытия провели в полном объеме по всем четырем запланированным дорогам. Экспертная лаборатория ГУП МО «Лабрадор» дала положительное заключение о том, что подрядчик выполнил все правильно. На данный момент работы, связанные с ремонтом дорог, завершились.

«Изначальная общая стоимость лота составляла более 22 миллионов рублей, в ходе торгов стоимость контракта снизилась на 15%. Сэкономленные средства были направлены в Московскую область, ведь из ее бюджета были предоставлены 90% денежных средств на ремонты дорог, а еще 10% софинансировал город», – заключается в сообщении.