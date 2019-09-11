РИАМО - 11 сен. На территории парка посетители смогут увидеть более 11 инсталляций, некоторые из которых будут посвящены различным театральным формам, сообщил журналистам в среду креативный директор коммуникационной группы LBL Вячеслав Гаврилов.

«Мы очень полюбили эту площадку. Концепция осталось такой же — «Парк сказок». Это более 11 инсталляции известных как взрослым, так и детям. <...> В этом году мы сделали легкий крен в сторону разных театров мира и театральных форм в связи с тем, что этот год назван годом театра. <...>. Мы поставили перед собой сверхзадачу, чтобы люди, которые стоят на площади, ощутили себя внутри театра», - сказал Гаврилов.

Он также добавил, что будут обыграны три произведения, среди которых «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».

«100 тысяч посетителей было во время нашего прошлого участия в фестивале. У нас на территории памятники 16-17 веков. Подбирая сказочные сюжеты, мы не нарушаем нашу энергетику», - сказала заместитель директора Государственного объединенного художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Коломенское» Ирина Кузнецова.

По ее словам, из территории в 300 гектаров будет использоваться лишь полтора гектара. Посетители смогут увидеть красочное шоу и памятники 16-17 веков, которые расположены в музее-заповеднике «Коломенское».