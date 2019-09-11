РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 сен. Незаконные гаражи на улице Трубная в Подольске могут внести в план работ по сносу самовольных построек в 2020 году, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на самовольно установленные гаражи по улице Трубная. Он отметил, что у дома №21 нужно освободить территорию от самовольных построек.

«Администрацией Подольска по указанной информации была проведена проверка, в ходе которой факт подтвердился. Вопрос о включении работ по демонтажу в план будет рассмотрен в срок до 24 марта 2020 года. Также сообщаю, что комиссией был рассмотрен вопрос и о сносе самовольных построек, расположенных в границах улиц Быковская, Окружная и Дачная. Постановлением администрации округа был утвержден снос указанных контейнеров. Учитывая большой объем объектов, определенных под снос на всей территории Подольска, возможность проведения работ по сносу на данном участке будет определена в 2020 году с учетом финансирования», – сказал заместитель главы администрации округа по строительному комплексу Петр Гапонов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.