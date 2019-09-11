РИАМО – 11 сен. Более 270 девятиклассников Подмосковья написали ГИА по обществознанию, химии, информатике и литературе, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Сегодня прошел очередной этап сдачи ГИА в дополнительный период, экзамены по обществознанию, химии, информатике и литературе написали 273 выпускника девятых классов», – заявила Забралова.

Она дополнила, что экзамены прошли в 38 пунктах проведения.

«За испытаниями следили 92 общественных наблюдателя на местах, а также пять онлайн-наблюдателей в Ситуационном центре Московской области. Все экзамены дополнительного периода ГИА проходят в нашем регионе без нарушений, прежде всего, благодаря профессионализму сотрудников. Осталось совсем немного и 21 сентября мы завершим экзаменационный период», – подчеркнула Забралова.

В дополнительный период экзамены сдают ребята, которые не смогли пройти его в основной период, получили два неудовлетворительных результата по обязательным предметам или повторно получили неудовлетворительный результат по одному из таких предметов.