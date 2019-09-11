РИАМО – 11 сен. Жителя столицы ранили ножом в живот в городе Пушкино, за совершенное преступление задержали приезжего из Тулы, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Накануне в микрорайоне Мамонтовка на улице Дачная из дома бригадой скорой помощи с проникающей колото-резаной раной брюшной полости в ГБУЗ МО «МОБ имени профессора Розанова госпитализирован мужчина 1987 года рождения, зарегистрированный по адресу: Москва, Ореховый бульвар, дом 10, корпус 1.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1969 года рождения, зарегистрированный по адресу: Тула, улица Грибова. Он временно проживает по адресу: Пушкино, микрорайон Мамонтовка, улица Дачная», – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что задержанный был ранее судим.

Преступление было совершено в ссоре в ходе совместного распития спиртных напитков.