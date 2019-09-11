РИАМО - 11 сен. На ряде станций столичной подземки произошел сбой в работе системы бесконтактной оплаты, на данный момент он уже устранен, сообщается в официальном Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

«По информации банка-эквайера ВТБ проблема в работе программного обеспечения устранена. В настоящее время возможность безналичной оплаты проезда на турникетах восстановлена», — говорится в сообщении.

На данный момент произвести безналичную оплату проезда можно на всех станция Московского метрополитена. В администрации метро принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства.