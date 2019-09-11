РИАМО – 11 сен. Тело уроженки Татарстана обнаружили в одной из квартир в городском округе Зарайск, смертельные увечья женщине нанесла знакомая в ходе совместного распития спиртных напитков, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Труп гражданки 1968 года рождения с открытой черепно-мозговой травмой нашли 10 сентября в квартире дома на улице Привокзальная в Зарайске.

«Погибшая была зарегистрирована в городе Бугульма Республики Татарстан. В ходе проведения оперативно-разыскных за совершенное преступление установлена и доставлена в отдел полиции гражданка 1975 года рождения, зарегистрированная по адресу: городской округ Серебряные Пруды, улица Юбилейная, дом 9, квартира временно проживающая по адресу: Зарайск, улица Привокзальная», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».