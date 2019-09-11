РИАМО - 11 сен. В среду на территории особой экономической зоны «Ступино Квадрат» открылась первая в России гостиница, построенная из модулей КНАУФ, говорится в сообщении пресс-службы ОЭЗ.

«В настоящее время на территорию особой экономической зоны привлечены 27 инвесторов, построено 10 заводов, а на стадии проектирования еще восемь, и три из них выйдут на строительную площадку в ближайшее время. В связи с этим строительство модульной гостиницы в максимально короткие сроки стало верным решением для комфортного размещения первых гостей – наших резидентов», - сказала управляющий партнер ОЭЗ «Ступино Квадрат» Екатерина Евдокимова.

Внутри гостиничного модуля есть зоны для работы и отдыха, ванная комната и мини-кухня. Смонтированный модуль отвечает современным требованиям по тепло- и звукоизоляции, пожарной безопасности и экологичности.

При строительстве гостиницы впервые в России была применена prefab-технология компании «Новый дом» – дочернего предприятия группы «КНАУФ». Технология, позволяющая значительно сократить сроки и стоимость строительства, минимизировать отклонения от проекта и объем строительного мусора, предусматривает сборку домов из готовых модулей непосредственно на строительной площадке.

«Для нас это был первый проект, очень важный с точки зрения апробации технологии, и после тестовой сборки на производстве были внесены незначительные, но очень важные доработки, ведь мы максимально нацелены на качественное исполнение всех работ как на производстве, так и в процессе монтажа модулей на строительной площадке», - подчеркнул генеральный директор компании «Новый дом» Михаил Гец.

Проект модульного строительства был анонсирован компанией «КНАУФ» в начале 2015 года. Для компании это новый проект международного уровня, не имеющий аналогов на российском рынке. Его важной особенностью является возможность участия заказчика в конструировании здания на этапе проектирования – для определения внешнего вида дома, этажности, выбора различных опций инженерных систем, типов отделок и многого другого.