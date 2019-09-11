РИАМО - 11 сен. 15 инсталляций смогут увидеть гости фестиваля «Круг света» в парке Останкино, все инсталляции будут вписаны в ландшафт парка и посвящены оптическим иллюзиям, сообщил журналистам в среду креативный директор коммуникационной группы LBL Владимир Демехин.

«15 инсталляций будет расположено по определенному маршруту. Все они будут посвящены оптическим иллюзиям и вписаны в ландшафт парка. <...> Люди постоянно будут сталкиваться с чем-то интересным, с каким-то иллюзиями», - сказал Демехин.

Он также добавил, что световые и видеопроекционные инсталляции в некоторых местах даже будут менять геометрию парка.

В столице с 20 по 24 сентября пройдет IX Московский международный фестиваль «Круг света». В этом году фестиваль будет организован на девяти площадках — Гребной канал, Театральная площадь, Музей Победы на Поклонной горе, музей-заповедник «Коломенское», парк «Останкино», концертный зал Arbat Hall, центр Digital October, Политехнический музей, проспект Академика Сахарова.