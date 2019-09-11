РИАМО - 11 сен. В Москве завершилось комплексное благоустройство улицы Чаплыгина и прилегающих к ней улиц и переулков, итоги основных работ оценил мэр столицы Сергей Собянин, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Это район является одним из главных центров притяжения для ценителей искусства. Здесь находятся известные театры «Совеременник» и Et Cetera, а также театр Олега Табакова и детский музыкальный театр «Экспромт», здесь же располагается Грибоедовский Дворец бракосочетаний.

«В районе Чистых прудов мы завершили основные работы по благоустройству большого городского квартала между Мясницкой и Покровкой. Привели в порядок восемь улиц и переулков, которые теперь стали гораздо комфортнее для пешеходов», – сказал Собянин.

До благоустройства некоторые улицы и переулки в этом районе были не очень удобными для пеших прогулок из-за того, что тротуары здесь были слишком узкими, а трафик был очень насыщенным. Кроме того, не было здесь и благоустроенных зон отдыха.

Всего здесь было благоустроено 7,4 гектара — улицы Чаплыгина, Макаренко и Жуковского, переулок Огородная Слобода, Большой и Малый Харитоньевские, Большой и Малый Козловские переулки общей протяженностью 2,7 километра.

В ходе благоустройства расширили тротуары, также их замостили гранитной плиткой, а на проезжей части отремонтировали асфальтобетонное покрытие. Кроме того, было установлено 237 опор освещения, 94 малые архитектурные формы и 17 навигационных стел, уложено 5,4 тысяч квадратных метров газонов, обустроено три детских площадок.

Благоустройство коснулось и зданий — в порядок приведены 42 фасада, а также дворы порядок территории театра Олега Табакова, Дворца бракосочетаний и прилегающих к ним дворов.

К началу сентября правительство Москвы завершает реализацию программы благоустройства на 2019 год. В текущем году комплексное или частичное благоустройство затронуло около 4 тысяч городских объектов.