РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 сен. Жители Балашихи 14 сентября смогут принять участие в семейном квесте в парке микрорайона Железнодорожный в День города, победителей ждут призы и сувениры, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Во время празднования Дня города в Пестовском парке любой желающий сможет принять участие в семейном квесте. Мы подготовили загадки, головоломки, различные коды и шифры, которые нужно будет разгадать. На финише победителей будут ждать призы и сувениры», – сказала заведующая отделом по организации культурно-досуговой деятельности Объединенной дирекции парков Балашихи Александра Лелифановска.

Она добавила, что в команде принять участие могут от 3 до 5 человек. Каждая игра будет длиться 5 минут. Первое задание квеста – найти его старт. Начало в 14:00.

189-летие Балашихи отметят 14 сентября. Всего в рамках празднования будет организовано около 400 мероприятий. Завершится праздник большим салютом в 22:00.