РИАМО - 11 сен. В пятницу, 13 сентября, в 11:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция «Безопасное лето-2019: ДЕТИ».

Спикеры:

- уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова;

- заведующий отделом по делам несовершеннолетних администрации губернатора Московской области Евгений Здобнов.

На пресс-конференции обсудят следующие темы:

- итоги акции «Безопасность детства» в Подмосковье;

- итоги опроса об удовлетворенности родителей организацией детского отдыха и оздоровления в Подмосковье;

- анализ обращений к уполномоченному в летний период. Динамика обращений;

- анализ детского травматизма за 8 месяцев текущего года;

- профилактика ЧП с детьми.

Спикеры также поделятся своими планами до конца 2019 года и анонсируют предстоящие мероприятия.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. «Полежаевская»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.

Контактное лицо – Мария Дмитриева.

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.