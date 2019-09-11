РИАМО - 11 сен. В пятницу, 13 сентября, в 11:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция «Безопасное лето-2019: ДЕТИ».
Спикеры:
- уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова;
- заведующий отделом по делам несовершеннолетних администрации губернатора Московской области Евгений Здобнов.
На пресс-конференции обсудят следующие темы:
- итоги акции «Безопасность детства» в Подмосковье;
- итоги опроса об удовлетворенности родителей организацией детского отдыха и оздоровления в Подмосковье;
- анализ обращений к уполномоченному в летний период. Динамика обращений;
- анализ детского травматизма за 8 месяцев текущего года;
- профилактика ЧП с детьми.
Спикеры также поделятся своими планами до конца 2019 года и анонсируют предстоящие мероприятия.
Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. «Полежаевская»).
Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.
Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.
Контактное лицо – Мария Дмитриева.
Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.
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