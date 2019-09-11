РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 сен. Учащиеся четырех школ Подольска до 14 сентября проходят обучение в «Губернаторской школе» федеральной стратегической инициативы в рамках проекта «Кадры будущего для регионов», сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«С 10 по 14 сентября на базе оздоровительного комплекса «Левково» в Пушкинском городском округе обучающиеся школ №№1 и 15, лицея Климовска, школы поселка МИС, которые являются победителями первого тура Федерального стратегического проекта «Кадры будущего для регионов» Агентства стратегических инициатив, учатся в «Губернаторской школе» федеральной стратегической инициативы в рамках второго тура проекта», – говорится в сообщении.

В Подмосковье проект реализуется с 2018 года в рамках соглашения губернатора Московской области c Агентством стратегических инициатив. Инициатива проекта направлена на формирование и развитие лидерских команд из активных, амбициозных и неравнодушных школьников, способных и готовых включиться в проектирование и реализацию важных для своего региона социально-экономических проектов.

В рамках проекта команды из ребят в возрасте от 14 до 17 лет, ориентированные на развитие своих территорий, под руководством тьюторов и наставников проходят специализированные обучающие программы в формате индивидуальных образовательных и профессиональных траекторий. Ребятам предоставлена возможность социальных и профессиональных проб в разных отраслях экономики, на ключевых предприятиях региона, а также стажировки на производстве.