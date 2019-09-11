РИАМО – 11 сен. В Культурном центре ЗИЛ в столице 14 сентября пройдет второй фестиваль крафтовых производств и DIY-культуры Antifactory, здесь соберутся творческие предприниматели, ремесленники, конструкторы, инженеры, художники, независимые артисты и все, кто связывает свою деятельность с крафтовой культурой, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На территории парковой зоны расположатся большой DIY-маркет и фуд-корт, концертная площадка и фотозона в стиле бохо. Здесь же установят специальные музыкальные колонки для диджей-сетов», – говорится в сообщении.

Посетителей, желающих постигнуть азы DIY-производства, ждут мастер-классы по созданию парфюма, плетению ловцов снов, рисованию спиртными чернилами и в технике жидкого акрила, уроки по работе на гончарном круге и с трафаретной печатью.

Кроме того, гости фестиваля смогут сделать деревянное панно в форме сердца из геометрической мозаики. Собранные на занятии средства пойдут на благотворительность.

На фестивале также состоится московский чемпионат по игре в земельки. Все желающие смогут сыграть в интерактивный морской бой и пострелять из рогатки. Победителей ждут призы от партнеров фестиваля.

Вход на мероприятие свободный.

Первый фестиваль Antifactory прошел 25 и 26 мая текущего года.

«Мероприятие посвятили людям и брендам, которые используют ремесленный подход к производству и противопоставляют себя массовому рынку. Фестиваль стал площадкой для талантливых людей, создающих мир вокруг себя своими руками», – резюмируется в сообщении.