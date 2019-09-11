РИАМО – 11 сен. В Подмосковье продолжаются работы по улучшению транспортной ситуации на 22 перекрестках, модернизация ведется в рамках проекта «Быстрые решения», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На дорогах идет обустройство дополнительных поворотных и переходно-скоростных полос, организация кругового движения и заездных карманов.

«В настоящее время работы ведутся на 22 перекрестках в 12 муниципальных образованиях. Перекрестки выбраны по результатам обследований и предложений жителей. Работы проведут по проекту «Быстрые решения», который включает локальные мероприятия, позволяющие в короткие сроки разгрузить проблемные участки – ликвидировать заторы и сократить время в пробке в среднем на 30 минут, а также снизить количество дорожно-транспортных происшествий», – заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он дополнил, что организация кругового движения на перекрестках на 70% снизит количество ДТП с летальным исходом.

Работы по устройству поворотных полос ведутся на пересечении улиц Горького и Ленина в городском округе Егорьевск, улиц Базаева и 1-я Советская в городском округе Шаховская. В Можайском городском округе на пересечении автодороги деревни Тетерино и поворота на Поречье продолжаются работы по изменению схемы организации дорожного движения, устройству дополнительных полос, парковочного пространства и переустройству светофорного объекта.

Дополнительные полосы появятся на перекрестках в Истре (пересечение Волоколамского шоссе и улицы Босова), Дедовске (пересечение Волоколамского шоссе и улицыГурьянова). Устройство дополнительных полос для организации кругового движения ведется на пересечении Иваньковского шоссе и улицы Стрелецкая в городском округе Кашира, по улице Мира в городском округе Луховицы, на пересечении улицы Кольцо с улицы Внуковской, а также с улицами Подъячева и Технологическая в городе Дмитров.

До конца сентября дорожные службы приступят к работам еще на трех участках: устройству поворотной и разгонной полосы в городском округе Истра на пересечении дороги «Волоколамское шоссе – Первомайский» и Волоколамского шоссе.

В Можайске начнут работы по расширению двухполосного проезда на пересечении улиц Мира и 20 Января, а также увеличению радиуса закругления, организации водоотвода и переустройству светофорного объекта на пересечении улиц Коммунистическая и 1-я Железнодорожная.

Всего до конца 2019 года транспортную ситуацию улучшат на 26 перекрестках в 13 подмосковных городах для полумиллиона жителей.

Проект «Быстрые решения» реализуется на дорогах Подмосковья с 2018 года. В прошлом году мероприятия провели на 80 перекрестках: дополнительные полосы движения были организованы на 42 участках, на 12 участках устроили дополнительные обгонные полосы и на 26 дорогах появились удобные повороты.

С адресным списком можно ознакомиться на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.