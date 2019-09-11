РИАМО - 11 сен. В Подмосковье подходят к концу работы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему отопительному сезону, на данный момент готовность коммунальной инфраструктуры составляет более 94%, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

В четырех муниципалитетах мероприятия по подготовке теплосетей и котельных завершены уже на 100%, а в 56 муниципальных образованиях этот показатель выше 90%. В целом работы по подготовке к отопительному периоду находятся на финишной прямой, завершить их планируется к 15 сентября.

«Согласно требованиям федерального законодательства, подача тепла начинается, если в течение пяти дней удерживается среднесуточная температура не выше 8 градусов. При этом, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, в случае резкого похолодания теплоснабжение социальных объектов и жилого фонда будет обеспечено, не дожидаясь установления нормативных показателей средних температур», – сказал Пестов.

Всего к началу отопительного периода в Подмосковье подготовят порядка 2,5 тысяч котельных и около 11 тысяч километров теплосетей. Также будут подготовлены более 30 тысяч километров водопроводных и канализационных сетей.

Пробные топки котельных стартуют в регионе уже во второй половине сентября.