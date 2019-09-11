РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 сен. Ремотные работы на улице Звуковой в подмосковных Люберцах завершатся к 31 октября, все работы проводятся в рамках госпрограммы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Все работы проводятся при поддержке федерального, регионального правительств и лично губернатора Подмосковья Андрея Воробьева на средства бюджетов России, Московской области и городского округа Люберцы», – сказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Он добавил, что все работы на улице Звуковой планируется завершить 31 октября. Ружицкий уточнил, что до конца октября строителям предстоит уложить более 13 тысяч квадратных метров тротуарной плитки, установить арт-объекты, 64 скамейки, 57 опор освещения, урны, высадить 35 лип, 171 кустарник, а также обустроить авто- и велопарковки.

Кроме того, будет сделана навигация, установлены навес для колясок, информационные стенды, камеры видеонаблюдения.