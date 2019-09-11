РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 сен. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина в среду вручила ключи от меблированных квартир в новостройках четырем детям-сиротам, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Вручение ключей от собственных квартир детям-сиротам – всегда очень приятное событие. Оно происходит ежегодно. В этом году мы в общей сложности приобрели 11 квартир. Ключи от первых 4 мы вручили сегодня (11 сентября – ред.)», – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что квартиры приобрели за счет средств федерального бюджета в рамках государственной программы «Жилище».

«Наша задача на месте – подойти к этому ответственно. Все наши службы отработали: имущественный, строительный блоки, органы опеки и попечительства, управление социальной защиты. Мы постарались сделать так, чтобы квартиры, в которые въезжают наши дети, были оснащены всем необходимым – минимальным набором для того, чтобы заехать и жить», – подчеркнула Хаймурзина.

Она выразила благодарность работающим на территории Красногорска коммерческим организациям, которые помогли оснастить квартиры. Мебельная фабрика «Дана» предоставила мебель для жилых комнат, а гипермаркет «Леруа Мерлен» – мебель, посуду и технику для кухонь. Так, ребятам установили вместительные холодильники.

На окнах висят шторы, а на потолках – люстры. Квартиры полностью готовы к тому, чтобы в них переехали новые жильцы.

«Самое приятное – это видеть реакцию детей и их опекунов, когда они получают жилье у нас в Красногорске. Это жилье в новостройках, с хорошим ремонтом. От души поздравляю детей. Желаю им обрести здесь счастье и найти работу в Красногорске», – заключила Хаймурзина.