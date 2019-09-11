РИАМО - 11 сен. Ожидается, что площадку Международного фестиваля «Круг света» на площади Музея Победы посетят около 35 тысяч человек, показ состоится на фасаде здания, размер изображения составит 7 тысяч квадратных метров, сообщил журналистам заместитель директора Центрального музея Великой Отечественной войны Федор Смуглин.

«Наш музей во второй раз будет принимать участие в Международном фестивале «Круг света». В прошлом году к нам на площадку пришло более 35 тысяч зрителей. Это большое достижение. Думаем, что это будет продолжаться и в этом году», - сказал Смуглин.

Он добавил, что экраном на площадке будет являться фасад здания музея размером в 270 метров в длину и 25 метров в высоту. Площадь проектируемого изображения составит 7 тысяч квадратных метров.

На площадке будут показаны творческие работы в номинации «Модерн» от 16 участников из 12 стран.

«Помимо конкурсной программы, будет представлено световое шоу – «Космическая одиссея». Инсталляция перенесет зрителей к звездам и приоткроет тайны космоса. Также состоятся показы роликов прошлого года, посвященные военному прошлому России», - добавил Смуглин.

В столице с 20 по 24 сентября пройдет фестиваль «Круг света». В этом году фестиваль будет организован на девяти площадках.