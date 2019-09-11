РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 сен. Цирковое шоу для детей проведут 15 сентября на территории арт-пространства «Квадрат» Балашихинской хлопкопрядильной фабрики, начало мероприятия в 14:00, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Мануфактура продолжает развиваться. Еженедельно мы проводим на территории Балашихинской хлопкопрядильной фабрики большое количество мероприятий. Экскурсии, концерты, вечеринки, фестивали. В это воскресенье (15 сентября – ред.) в 14:00 на сцене нового арт-пространства «Квадрат» выступят артисты циркового шоу. Ждем всех», – сказала директор по маркетингу «Фабрики» Ирина Фильченкова.

Она добавила, что в программе выступят жонглеры с акробатическими номерами, фокусники, проведут различные мастер-классы, а также покажут шоу мыльных пузырей.

Для желающих организуют площадки по аквагриму и глиттер тату – временной татуировке блестками. Также среди посетителей разыграют памятные сувениры и призы.

Всех посетителей шоу ждут по адресу: Балашиха, улица Советская, дом №36.

Новое общественное пространство «Квадрат» для проведения культурного досуга открылось на территории Балашихинской хлопкопрядильной фабрики 26 июля текущего года. Для посетителей устраивают концерты, спектакли, фестивали, пикники и другие мероприятия.