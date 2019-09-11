РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 сен. Жители подмосковного Подольска до 20 сентября смогут выбрать лучшего участкового округа в ходе конкурса «Народный участковый», сообщается на сайте УМВД России по городскому округу Подольск.

Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится МВД России ежегодно. Данная акция должна способствовать повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы. Конкурс проходит в три этапа. Голосование проводится в режиме онлайн на сайтах МВД России. В голосовании могут принять участие все желающие. Для этого на сайте УМВД России по Подольску размещены анкеты участвующих в конкурсе сотрудников полиции. После изучения представленных материалов пользователи могут проголосовать за лучшего участкового.

«Отбор конкурсантов в первом туре на районном уровне проводится с 11 по 20 сентября. В конкурсе принимают участие сотрудники органов внутренних дел, занимающие штатные должности участковых (старших участковых) уполномоченных полиции, стаж службы которых в указанных должностях составляет не менее трех лет, не имеющие наложенных дисциплинарных взысканий. Для голосования за кандидата нужно нажать на сердечко на фотографии. После подтверждения, голосование за кандидата будет завершено», – говорится в сообщении.

От Подольска в конкурсе участвуют 6 кандидатов, лучшие из которых пройдут в областной и Всероссийский этапы конкурса. Так, горожане могут проголосовать за Андрея Медведева, который проходит службу в Стрелковском пункте полиции УМВД России по Подольску, за Илью Баулова из Дубровицкого пункта полиции, Сергея Борисова – из 5 отдела полиции, Дмитрия Кувайцева – из 3 отдела полиции, Андрея Соковых – из Климовского отдела полиции и Ивана Сутормина – из 4 отдела полиции УМВД России по Подольску.