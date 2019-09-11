РИАМО - 11 сен. Церемонию закладки первого камня нового завода «Барилла» в Подмосковье планируют провести весной 2020 года, сообщил вице-президент ООО «Барилла Рус» Михаил Путилин.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с вице-президентом Barilla Group Лукой Барилла, Путилиным и первым советником торгового отдела посольства Италии в РФ Франческой Санторо открыл две новые линии завода «Барилла».

«Мы разрабатываем активно новый большой инвестиционный план, благодаря которому мы в Московской области планируем построить новый мельничный комплекс с железнодорожными путями, силосами для хранения зерна и муки, а в дальнейшем, если бизнес будет также успешно развиваться, в чем мы не сомневаемся, мы построим на этой площадке и новый завод в дополнение к существующему в Солнечногорске», — сказал Путилин во время церемонии открытия новых линий по производству макаронных изделий.

Он также пригласил всех на церемонию закладки первого камня нового производственного комплекса. Путилин отметил, что церемонию планируют провести весной следующего года.

Путилин отметил, что на новом заводе будет работать несколько сотен сотрудников.

«Компания «Барилла» сегодня удваивает производство, это очень важный момент. Это успех. То, что компания планирует дальнейшее развитие, - для нас это очень важно. Не случайно в Кремле в присутствии нашего президента мы подписали соглашение, которое предполагает следующий шаг. Сегодня директор российского подразделения сказал об этом. Мы делаем так, чтобы этот путь был без проблем», - подчеркнул Воробьев.

По его словам, такие проекты имеют большое значение для улучшения благосостояния жителей региона и экономики.

«Мы чувствуем сильную поддержку со стороны правительства Московской области, все вопросы, которые мы задаем, находят ответ. Наши проекты получают поддержку. Надеемся, что и проект следующего года будет поддержан», — отметил Лука Барилла.

В октябре 2018 года Воробьев и председатель совета директоров компании Barilla Гвидо Мария Барилла обменялись документами о развитии инвестиционного сотрудничества в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

К 2022 году ООО «Барилла Рус» планирует построить в Московской области еще один абсолютно новый производственный комплекс. В составе предприятия – мельница производительностью 300 тонн в сутки, производственное помещение, а также склад, который планируется использовать для снабжения продукцией группы «Барилла» клиентов по всей России. Новый комплекс будет спроектирован с использованием самых современных технологий производства и упаковки продукции, будет создано более 400 новых рабочих мест.