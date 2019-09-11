РИАМО – 11 сен. В поселке Нагорное подмосковных Мытищ обнаружили труп неизвестной женщины без признаков насильственной смерти, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«10 сентября в 10:50 в городском округе Мытищи, поселок Нагорное, улица Центральная без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестной женщины славянской внешности 45-50 лет», – сказал собеседник агентства.

По факту обнаружения трупа Следственный отдел по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области проводит проверку.