РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 сен. Автомобиль Toyota RAV4 стоимостью 1 миллион рублей похитили у местного жителя в деревне Красногорска, сообщил сотрудник ГУ МВД России по Московской области.

«10 сентября в 14:16 в дежурную часть УМВД обратился 40-летний житель деревни Гаврилково горокруга Красногорск с заявлением о том, что в период времени с 21:00 девятого сентября до 7:00 десятого сентября с неохраняемой парковки у дома на улице Сходненская в деревне Путилково неизвестный похитил его автомашину Toyota RAV4 2017 года выпуска», – сказал сотрудник.

Сумма ущерба составила 1 миллион рублей.

Сотрудник отметил, что 10 сентября по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража автотранспорта». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.