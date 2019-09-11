РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 11 сен. Административно-складскому зданию, построенному на Краснодарской улице городского округа Домодедово, выдали заключение о соответствии требованиям, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Застройщиком выступило ООО «Принт Колор».

«Объекту выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС)», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

По его словам, новое здание разделено на складскую и административную зоны. В складской части предусмотрены зоны разгрузки, погрузки, комплектования и складирования. В помещении будет храниться водо-дисперсионная краска.

В административном помещении разместится персонал, работающий на складе. Общая площадь здания составляет около 1,5 тысяч квадратных метров.