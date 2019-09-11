РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 сен. Глава Балашихи Сергей Юров наградил шесть жителей и руководителей четырех управляющих компаний округа, ставших победителями конкурса «Мой двор – моя гордость!», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Мероприятие провели 10 сентября во дворе дома №43 по улице Заречная, двору присвоили номинацию «Море цветов». В церемонии награждения приняли участие представители профильных служб администрации, председатели Советов многоквартирных домов, управляющих компаний, депутаты Совета депутатов Балашихи, местные жители. Всего около 100 человек.

«Хочется сказать слова благодарности нашим активным жителям, нашей Общественной палате и Общественной палате Московской области за инициативу, благодаря которой мы сегодня здесь собрались», – сказал Юров.

Он отметил важность включения активных жителей в процесс благоустройства, в результате чего получаются такие интересные дворы. Юров наградил шесть жителей и руководителей четырех управляющих компаний Балашихи.

Конкурс проходил в два этапа – отбор по фотографиям, осмотр дворов, попавших в тройку лучших в каждой из номинаций. В состав конкурсной комиссии вошли представители Общественной палаты, ТОСов, другие активные граждане, а также представители администрации города.

В ходе мероприятия перед гостями выступил творческий коллектив «Нестареющие сердца» из ДК «Солнышко».