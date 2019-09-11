РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 сен. В парке поселка Томилино Люберец сломали топиарную фигуру, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец.

«В Парке Сказок снова вопиющий акт вандализма! Неизвестные сломали топиарную фигуру», – сказал собеседник.

Он добавил, что это была фигура старухи Шапокляк из советского мультфильма «Чебурашка и крокодил Гена».

«Информацию о сломанной топиарной фигуре передали администратору парка», – сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник МУ «Парк культуры и отдыха».