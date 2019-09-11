РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 сен. Сотрудники пожарной охраны потушили горящий автомобиль на улице Дмитриева в подмосковной Балашихе, никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 10 сентября в 23:18 поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: городской округ Балашиха, улица Дмитриева. В 23:40 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В тушении пожара задействовали семь человек и две единицы техники.