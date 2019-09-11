РИАМО - 11 сен. Дочерняя компания «Ростелекома» продала здание Центрального телеграфа в Москве на Тверской за 3,5 миллиарда рублей, сообщается на сайте «Ростелекома».

«Помещения, принадлежащие ПАО «Центральный телеграф», дочерней компании «Ростелекома», в здании по адресу: Москва, Тверская улица, дом 7 общей площадью 35 198,7 квадратных метра, и прилегающая к нему парковка проданы одной из крупнейших инвестиционных компаний за 3,5 миллиарда рублей. Стороны подписали договор купли-продажи», — говорится в сообщении.

Помещения выставили на продажу в начале июня 2019 года. Компания отмечает, что задействовала ведущих консультантов по привлечению потенциальных покупателей. Цену определили с учетом независимой оценки, которую дала организация «Эрнст энд Янг — оценка и консультационные услуги», и мнений крупнейших брокерских компаний.

На открытый аукцион поступила одна заявка, с единственным участником заключили договор купли-продажи.

«Наши специалисты проделали большую работу по продаже комплекса зданий «Центрального телеграфа» с максимальной выгодой для компании в текущих рыночных условиях. Проект был сложным, и я рад, что нам удалось закрыть эту важную сделку. Мы уверены, что покупатель площадей, крупнейшая инвестиционная компания, обладает всеми необходимыми возможностями для реализации потенциала знакового объекта недвижимости», — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Ранее компания продала в столице офисные здания на 1-й Тверской-Ямской улице, Зубовской площади и в Никитском переулке.