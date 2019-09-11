РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 сен. В городском округе Люберцы полностью завершены работы по комплексному благоустройству 68 дворовых территорий, запланированных на нынешний год, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Все работы мы проводим с учетом восьми обязательных элементов благоустройства. Это непосредственно сама детская или спортивная площадка, дворовое освещение, информационный стенд, обустройство дополнительных парковочных мест, зеленые насаждения, зона для сбора мусора, лавочки и урны», – сказал Ружицкий.

По его словам, 42 двора было обустроено в Люберцах, по 6 – в поселениях Томилино и Малаховка, по 7 – в поселках Красково и Октябрьский.

Также глава отметил, что во дворах установили 65 детских игровых и 52 спортивные площадки.

При этом он напомнил, что с 2015 года в округе уже установлено 614 детских и 410 спортивных площадок.