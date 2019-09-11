РИАМО – 11 сен. На дорогах Подмосковья в этом году впервые зафиксировали ДТП с участием электросамокатов, сообщил РИАМО в среду начальник второго управления организации безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виктор Щулепников.

«Мы в этом году впервые зафиксировали ДТП с участием электросамокатов, сигвеев. Пока это единичные случаи, но они уже вызывают обеспокоенность, поскольку эти транспортные средства никак не регламентированы», – сказал собеседник агентства.

Щулепников добавил, что необходимо на федеральном уровне признать владельцев электросамокатов участниками дорожного движения.

«Эту работу проводят правительство Москвы, ГИБДД. Мы в рамках рабочих групп тоже к ним подключились, выработан набор предложений: создать отдельную категорию, нет речи о том, что для покупки самоката будут отдельные права, но проверка знаний ПДД необходима», – уточнил он.

В Подмосковье с начала 2019 года на 20% сократилось число погибших в ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.