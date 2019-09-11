РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 11 сен. Неизвестные хулиганы вытащили и выбросили дорожные знаки, ограничивающие проезд грузовиков в подмосковном Дзержинском, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«По предварительным данным, в ночь на 9 сентября неизвестные хулиганы вытащили дорожные знаки, ограничивающие проезд грузового транспорта в ночное время в подмосковном Дзержинском, и выбросили их в кусты. Всю информацию администрация передала в ГИБДД и в полицию. Проводится расследование», – сказал заместитель главы администрации муниципалитета Сергей Рассказов.

Он добавил, что знаки вытащили около 01:00 ночи. Камеры видеонаблюдения зафиксировали этот факт.

«Уже вычислена машина, на которой приезжали злоумышленники. Видно, как двое мужчин вышли, вытащили знаки из земли и выбросили их в кусты. МБУ «Диск» знаки установит на свои места. Но такое злодеяние не должно оставаться безнаказанным», – заключил Рассказов.