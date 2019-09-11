РИАМО – 11 сен. На дорогах Подмосковья с 1 октября начнут устанавливать билборды с призывами пристегнуть ремень безопасности и использовать детские кресла, ожидается, что будет оборудовано 50 таких конструкций, сообщил РИАМО в среду начальник второго управления организации безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виктор Щулепников.

«Это билборды вдоль наших дорог, пропагандирующие безопасность дорожного движения. На них автолюбителей призывают снизить скорость, использовать детские кресла и ремни безопасности. Мы планируем сейчас 50 и потом еще 50, то есть порядка 100 билбордов», – заявил собеседник агентства.

Щулепников пояснил, что билборды – это социальная реклама в классическом понимании, дизайнеры постарались подойти нестандартно к их оформлению.

По его словам, пилотный вариант показал, что люди реагируют на установление щитов с призывами о снижении скорости.

Кроме того, до конца текущего года 95% муниципалитетов Подмосковья оборудуют у себя детские автогородки.

«Автогородки позволяют проводить практические занятия с детьми на месте. Территория автогородка представляет собой мини-модель дорожной сети города. Дети либо пешком, либо на велосипедах, в игровой форме должны узнавать знаки, им даются задания. Это достаточно эффективный инструмент научить ребенка понимать, как вести себя на дороге», – рассказал Щулепников.

Он дополнил, что в каждое десятое ДТП в Подмосковье попадает ребенок.