РИАМО - 11 сен. Роспотребнадзор назначил Healthy food штрафы на 2 миллиона рублей по итогам расследования случаев отравления людей, покупавших еду этой компании в Москве, сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

«Управлением в отношении виновных лиц вынесено 16 постановлений о назначении административных штрафов на сумму около 2 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Около 84% исследованных проб пищевых продуктов, отобранных в ходе расследования, не отвечали требованиям по микробиологическим показателям. В курином филе, смывах с объектов окружающей среды, у двух работников цеха был выделен возбудитель сальмонеллеза.

Во время расследования эксперты нашли много нарушений в работе компании. Например, в цехе производили продукцию без технологических инструкций, готовые блюда оставляли на следующий день. На часть используемого сырья не представлены документы, подтверждающие их качество и безопасность. Сроки годности указывались более длительные, чем требовалось.

С 11 июля по 1 августа в Москве зарегистрировано 97 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, связанных с покупкой еды в автоматах Healthy food. 38 человек были госпитализированы. Деятельность компании была приостановлена по решению суда.

«В результате принятых управлением Роспотребнадзора по городу Москве мер вспышка была локализована и новых случаев сальмонеллеза не зарегистрировано», — заключается в сообщении.